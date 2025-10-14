Diese Sorge teilen auch viele andere Volkswirte, wie eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts unter VWL-Professoren zeigt: Deutschland wird aus ihrer Sicht nur knapp die Hälfte der neuen Schulden für zusätzliche Investitionen verwenden. Im Durchschnitt schätzen die Befragten, dass nur rund 47 Prozent des schuldenfinanzierten Sondervermögens 'Infrastruktur und Klimaneutralität' neue Investitionsprojekte finanzieren werden. Ein Viertel der Teilnehmer der Umfrage geht sogar von weniger als 20 Prozent aus. «Kritisiert wird vor allem, dass bereits geplante Ausgaben aus dem Bundeshaushalt in das Sondervermögen ausgelagert werden», sagte Ifo-Experte Niklas Potrafke zu der Umfrage unter 179 VWL-Lehrstuhlinhabern in Deutschland.