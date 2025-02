Die Schweiz ist dabei eine der wenigen löblichen Ausnahmen: 3,1 Milliarden Euro haben hierzulande Risikokapitalisten letztes Jahr in hoffnungsvolle Jungunternehmen gesteckt. Das sind 8,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Schweiz zieht damit in Europa nach Grossbritannien, Frankreich und Deutschland am viertmeisten Venture Capital an.