Laut einer repräsentativen Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis.ch erwarteten 27 Prozent der Befragten bessere Finanzen, nach 22 Prozent ein Jahr zuvor, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess. Gleichzeitig ging der Anteil der Pessimisten von 27 auf 24 Prozent zurück. Die Hälfte der Befragten rechnet mit stabilen Verhältnissen.