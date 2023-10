Von Januar bis September 2023 wurden im Vergleich zum Vorjahr 8 Prozent mehr Konkursverfahren eröffnet. Das Konkursrisiko hängt stark von der Branche ab. In der Schweiz kam es in den ersten drei Quartalen dieses Jahres zu insgesamt 3845 Unternehmenskonkursen, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet (D&B) am Mittwoch mitteilte. Alleine im September zählte D&B 522 Insolvenzverfahren (+10 Prozent).