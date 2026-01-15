Den grössten Anstieg verzeichneten die Verwaltungskosten der Regierung, die um 14,7 Prozent zulegten. Die Behörde führte dies auf ⁠Änderungen bei der staatlichen Krankenversicherung für Geringverdiener (Medicaid) zurück. Nach dem Auslaufen von Corona-Sonderregelungen mussten viele Menschen ihren Versicherungsstatus neu klären. Auch ​die Ausgaben für nicht-ärztliche Fachkräfte und die ‌häusliche Pflege nahmen mit über zehn ‍Prozent deutlich zu. Zudem trugen höhere Krankenhauspreise zu dem Anstieg bei. Sie ​stiegen so stark wie seit 2007 nicht mehr.