Sind Banken zu stark reguliert? Der deutsche Kanzler hat dazu eine klare Meinung: Ja - und das will Friedrich Merz ändern. Ansonsten würde die deutsche Wirtschaft nicht so stark wachsen, wie sie könnte. Er muss allerdings auf diesem Weg seinen Koalitionspartner SPD mitnehmen, der bisher nicht überzeugt ist. Auch in Europa ist dafür keine Mehrheit selbstverständlich. Derweil macht US-Präsident Donald Trump Druck. Er will amerikanischen Banken, die ihren europäischen Konkurrenten gemessen am Gewinn bereits weit voraus sind, Erleichterungen verschaffen, obwohl die globale Finanzkrise von 2008 einst von den USA ausging. Aus Sicht der deutschen Banken geht es jetzt ums Eingemachte - die Wettbewerbsfähigkeit. Bei der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington wird das Thema gerade heiss diskutiert. Ein Überblick: