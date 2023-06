Nach dem Entscheid der SNB, weiter an der Zinsschraube zu drehen, können sich Kunden mehrerer Banken auf höhere Zinsen freuen. So will die Zürcher Kantonalbank die Zinsen auf Spar- und Vorsorgekonten bereits zum 1. Juli erhöhen, wie die ZKB auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP bekanntgab.