Wenig Wasser im Rhein

Ein wichtiger Grund für die höheren Benzinpreise ist der wieder gestiegene Rohölpreis. So kletterte der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent nach den zunehmenden Spannungen am Persischen Golf zuletzt wieder über die Marke von 80 US-Dollar, nachdem er nach den Entspannungen im Iran-Krieg zwischenzeitlich wieder auf fast 70 Dollar gefallen war.