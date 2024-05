Aufgrund ihrer Nähe zur Regierung in Peking stehen der chinesische Mutterkonzern ByteDance und die vor allem bei Jugendlichen beliebte App TikTok in zahlreichen Ländern unter Spionageverdacht. Behörden befürchten, dass die Volksrepublik persönliche Daten der Nutzer unter ihre Kontrolle bringen und die öffentliche Meinung manipulieren kann. TikTok selbst gibt an, einen Milliardenbetrag für Massnahmen zur Datensicherheit ausgegeben zu haben. Die Daten der 170 Millionen US-Nutzer würden nicht an die chinesische Regierung weitergeben.