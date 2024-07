Der bayrische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sagte «Bild am Sonntag» dazu, er verlange konkrete Massnahmen von der EU-Kommission, um das Verbrenner-Aus ab 2035 zurückzunehmen. «Das grundlegende Verbrennerverbot muss weg. Wir setzen auf Technologieoffenheit statt Ideologie. Das war ein zentrales Wahlversprechen der EVP und muss eingehalten werden.» Neben Elektro würden auch E-Fuels und Wasserstoff grosse Potenziale für klimafreundliche Mobilität bieten. «Auch Privat-Pkw könnten in Zukunft so betankt werden. Es ist gut, dass sich die EU jetzt hier endlich bewegt», sagte Söder demnach weiterhin.