Der Umfrage zufolge bewegt sich die Umsatzentwicklung in der Woche vor dem dritten Advent etwa auf dem Niveau der recht schwachen Vorwochen. Die Innenstädte seien am vergangenen Samstag mancherorts zwar recht gut besucht gewesen. Allerdings hätten selbst in den Zentren die Besucherzahlen nicht das Vorjahresniveau erreicht, wie 70 Prozent der Innenstadthändler berichten. Vergleichsweise gut lief es demnach für das Geschäft mit Spielwaren, Uhren, Schmuck und Büchern.