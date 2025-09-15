Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ungewiss

Wintergerst betonte, dass die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt derzeit schwer abzuschätzen seien. In der Umfrage gaben 67 Prozent der Befragten an, dass KI keinen Einfluss auf die Anzahl der Beschäftigten haben werde. 20 Prozent der Befragten glauben, dass die Anzahl der Beschäftigten durch KI um durchschnittlich 7 Prozent sinken wird. Gleichzeitig erwarten 7 Prozent der Unternehmen, dass die Beschäftigtenzahl durch KI um durchschnittlich 8 Prozent steigen wird.