Etwas weniger als ein Drittel der Befragten gebe rund fünf Prozent Trinkgeld, so die Bank. 28 Prozent geben circa zehn Prozent. Rund ein Viertel entscheidet situativ über die Summe des Trinkgelds. In der Deutschschweiz geben die meisten Gäste rund zehn Prozent des Rechnungsbetrags als Trinkgeld, während es in der Romandie und der italienischen Schweiz fünf Prozent sind.