«Die Entwicklungen rund um die USA verstärkt offenbar die wohlwollende Beurteilung der bisherigen bilateralen Verträge», sagte Studienautor Urs Bieri gegenüber dem «Blick», der zuerst über die Umfrage berichtete. Die Befragung fand allerdings noch vor Bekanntgabe der US-Zölle von 39 Prozent auf Schweizer Produkte statt.