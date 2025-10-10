Dies ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag von «20 Minuten» und Tamedia. 56 Prozent der Teilnehmenden an der Umfrage sprachen sich in der am Freitag veröffentlichten Erhebung des Instituts Leewas für das Vorhaben des Bundesrats aus. 42 Prozent waren klar oder eher dagegen, 2 Prozent machten keine Angaben.