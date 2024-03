Zu diesem Ergebnis kommt die am Dienstag veröffentlichte Analyse des Preisüberwachers, wie es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) hiess. Die Analyse im Newsletter des Preisüberwachers beruht auf einem dreistufigen Monitoring. Frühere Erhöhungen der Mehrwertsteuer wie jene in den 1990er Jahren hatten sich deutlicher auf die Preise ausgewirkt.