Der Konzern hätte bis zu 162'162 Namenaktien zurückgekauft, teilte Meier Tobler am Freitag mit. Das wären 1,47 Prozent des Aktienkapitals gewesen. Daher habe man sämtliche Angebote berücksichtigen können.
Die Auszahlung des Nettorückkaufpreises, das heisst des Festpreises abzüglich 35 Prozent Verrechnungssteuer auf der Hälfte der Differenz zwischen Festpreis und Nennwert, erfolgt am 16. September.
Bereits im März hatte das Unternehmen ein Rückkaufangebot zum Festpreis durchgeführt. Bei diesem wurden seitens der Aktionäre 47'384 Namenaktien zu einem Festpreis von 29,75 Franken angedient.
(AWP)