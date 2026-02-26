Demnach blieb der Umsatz bei 496,6 Millionen Franken praktisch stabil, wogegen der operative Gewinn (EBIT) um knapp 20 Prozent auf 21,6 Millionen und die entsprechende Marge um 110 Basispunkte auf 4,3 Prozent fiel. Dies wurde mit negativen Preis- und Produktemix-Effekten in einem rückläufigen Markt für Wärmepumpen begründet. Der Reingewinn ging wegen höherer Abschreibungen und einem grösseren Steueraufwand gar um 28 Prozent auf 15,3 Millionen zurück.