Mit dem Launch des neuen e-Shops werden die Grossinvestitionen in Logistik und IT im Geschäftsjahr 2026 abgeschlossen sein. Damit sei eine solide Basis gelegt, um künftig operative Effizienzgewinne zu realisieren. Zudem bleibe der Sanierungsbedarf in der Schweiz hoch. Um die Klimaziele zu erreichen, sei eine Rückkehr auf den Wachstumspfad im Wärmepumpenmarkt unumgänglich.