Der Lager- und Logistikbetrieb könne derzeit nur schrittweise hochgefahren werden, was im dritten Quartal die Auslieferung vieler Bestellungen verzögert habe, teilte das Unternehmen mit. Teilweise seien Bestellungen unvollständig abgewickelt worden, so Meier Tobler. Die Schwierigkeiten in Oberbuchsiten wirken sich negativ auf die Zahlen aus. So ist der Umsatz im dritten Quartal 2023 um 9,1 Prozent auf 131,5 Millionen Franken geschrumpft. Doch immerhin resultiere nach neun Monaten dank der guten Entwicklung im ersten Halbjahr noch ein Umsatzplus von 1,2 Prozent auf 407,9 Millionen.