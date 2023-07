Im zweiten Semester würden einmalige Aufwände im Zusammenhang mit dem Parallelbetrieb der Logistikstandorte an. Meier Tobler hat im ersten Halbjahr den Bau des neuen Dienstleistungscenters in Oberbuchsiten SO fertiggestellt. Der Betrieb werde gegenwärtig schrittweise hochgefahren, gleichzeitig würden die beiden bisherigen Logistikstandorte Däniken und Nebikon sukzessive stillgelegt. Dies verursache Mehrkosten.