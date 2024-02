Die Startschwierigkeiten in der Logistik seien nun behoben, doch habe man das Kundenvertrauen noch nicht vollständig zurückgewonnen, so die Mitteilung. Das habe dazu geführt, dass der Umsatz in den ersten beiden Monaten 2024 deutlich unter Vorjahr zu liegen kam. Die Gruppe will nun verlorene Umsätze wettmachen, rechnet aber damit, dass der Umsatz im ersten Halbjahr das hohe Vorjahresniveau nicht erreicht.