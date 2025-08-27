Der Verwaltungsrat beschloss den Erwerb von bis zu 162'162 eigenen Namenaktien, was 1,47 Prozent des Aktienkapitals entspricht. Der bereits früher in Aussicht gestellte Rückkauf erfolgt zum Festpreis von 37 Franken je Aktie und läuft vom 28. August bis zum 11. September, wie Meier Tobler am Mittwoch mitteilte. Das maximale Volumen beträgt rund 6 Millionen Franken. Die ZKB wurde mit der Durchführung beauftragt.