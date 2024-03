9. März 2020 - Die Virus-Krise und ein Ölpreiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland brockt dem Dax am «Schwarzen Montag» mit fast acht Prozent den grössten Tagesverlust seit den Anschlägen vom 11. September 2001 ein. Ein Pandemie-bedingter US-Einreise-Stopp für Personen aus Europa lässt den deutschen Aktienmarkt am «Schwarzen Donnerstag», dem 12. März, um weitere 12,2 Prozent abstürzen. Das ist das zweitgrösste Tagesminus seiner Geschichte. In dieser Woche summiert sich der Dax-Verlust auf 20 Prozent. Nur nach der Lehman-Pleite im Oktober 2008 war es binnen sieben Tagen noch stärker bergab gegangen.