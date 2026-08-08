Eine Erholung im Technologiesektor und Spekulationen über eine Lösung im US-Iran-Konflikt haben den Dax erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 26.000 Punkten gehoben. US-Präsident Donald Trump hatte am letzten Wochenende nach eigenen Angaben einen neuen Angriff auf den Iran ausgesetzt, um eine schnelle Einigung über das Atomprogramm des Landes und eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus zu erzielen. Dies liess den Ölpreis zeitweise um sieben Prozent sinken und befeuerte am vergangenen Montag die Kauflaune an den Aktienmärkten. Auf Jahressicht hat der Dax bislang gut 19 Prozent zugelegt.