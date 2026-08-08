Eine Erholung im Technologiesektor und Spekulationen über eine Lösung im US-Iran-Konflikt haben den Dax erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 26.000 Punkten gehoben. US-Präsident Donald Trump hatte am letzten Wochenende nach eigenen Angaben einen neuen Angriff auf den Iran ausgesetzt, um eine schnelle Einigung über das Atomprogramm des Landes und eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus zu erzielen. Dies liess den Ölpreis zeitweise um sieben Prozent sinken und befeuerte am vergangenen Montag die Kauflaune an den Aktienmärkten. Auf Jahressicht hat der Dax bislang gut 19 Prozent zugelegt.
Es folgen einige Meilensteine des Börsengeschehens der vergangenen Jahrzehnte:
Telekom und Xetra
- 1. Juli 1988: Der Dax feiert seinen Einstand. Rechnerisch startet er am 30. Dezember 1987 bei 1000 Punkten.
- 16. Oktober 1989: Der erste schwarze Tag: Er bricht im Sog der Wall Street um rund 13 Prozent ein.
- 18. November 1996: Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das öffentliche Interesse am Dax nimmt stark zu.
- 28. Oktober 1997: Im Sog der Asienkrise sackt der Dax im Handelsverlauf bis zu 13 Prozent ab und schliesst mit 3567 Punkten acht Prozent niedriger.
- 28. November 1997: Mit dem Handelssystem Exchange Electronic Trading - kurz Xetra - bricht ein neues Zeitalter an.
Internet-Euphorie
- 7. März 2000: Befeuert von der Euphorie über die neuen Möglichkeiten des Internets erreicht der Dax ein Hoch von 8136,16 Punkten, das erst gut sieben Jahre später übertroffen wird.
- 11. September 2001: Nach den Anschlägen in den USA fällt der Dax um neun Prozent
- 12. März 2003: Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so niedrig wie im November 1995. Doch mit der Erholung der Weltwirtschaft wächst das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.
Lehman-Pleite und Geldflut
- 15. September 2008: Mit der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers kehrt Ernüchterung ein. Im Oktober 2008 folgt ein schwarzer Tag auf den anderen. Zum September-Schluss verliert der Dax in der Spitze zeitweise 30 Prozent.
- 9. März 2009: 56 Prozent hat der Dax seit dem Hoch vom 13. Juli 2007 eingebüsst. Kurz darauf wirft die US-Zentralbank Fed die Notenpresse an, und es geht bergauf.
- 5. Juni 2014: Die Entscheidung der EZB, die Zinsen weiter zu senken, treibt den Dax erstmals über die 10'000er-Marke.
- 22. Januar 2015: Nach dem Vorbild der Fed schöpft auch die EZB neues Geld und schickt den Dax auf Rekordkurs. Am 16. März steigt er erstmals über 12'000 Punkte.
Brexit und Trump
- 11. Februar 2016: Ein Preisverfall an den Ölmärkten schürt Ängste vor platzenden Krediten in der Finanzbranche. Der Dax fällt auf 8699 Punkte und liegt auf dem Niveau vom Oktober 2014.
- 24. Juni 2016: Die Briten votieren für den Austritt aus der EU und lösen an den Märkten einen kurzen Ausverkauf aus. Der Dax fällt um fast sieben Prozent, holt in den Folgewochen aber rasch auf.
- 9. November 2016: Die Amerikaner wählen Donald Trump zum Präsidenten. An der Wall Street schieben Anleger Bedenken beiseite und setzen auf sinkende Steuern für Unternehmen und hohe Infrastruktur-Investitionen. Der Dow geht auf Rekordkurs. In seinem Windschatten etabliert sich der Dax wieder über 10'000 Punkten.
Multikrisen
- 20. Februar 2020 - Die Furcht vor den Folgen der Corona-Pandemie erreicht die europäischen Börsen endgültig. Zwei Tage zuvor hatte der Dax mit 13'795,24 Punkten noch ein Rekordhoch markiert. Bis Mitte März bricht er um rund 37 Prozent ein.
- 9. März 2020 - Die Viruskrise und ein Ölpreiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland brocken dem Dax am «Schwarzen Montag» mit fast acht Prozent den grössten Tagesverlust seit den Anschlägen vom 11. September 2001 ein.
- 24. März 2020 - Dank einer frischen Geldflut der Notenbanken verbucht der Dax den drittgrössten Tagesgewinn seiner Geschichte und legt um elf Prozent zu. Bis zum Sommer macht er einen Grossteil seiner Verluste vom Februar und März wieder wett.
- November 2020 - Fortschritte bei der Entwicklung eines Covid-Impfstoffs beflügeln den Leitindex. Er steigt binnen weniger Wochen um 15 Prozent.
- 29. Dezember 2020 - Dank eines Brexit-Deals in letzter Minute und anlaufender Corona-Massenimpfungen steigt der Dax auf ein Rekordhoch von 13'818,65 Punkten. März/April 2021 - Die Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Pandemie und die Aussicht auf billionenschwere Konjunkturprogramme in den USA hieven den Dax erstmals über die Schwelle von 15'000 Punkten. Wenige Monate später fällt auch die 16'000er Marke.
- 24. Februar 2022 - Der Einmarsch Russlands in die Ukraine löst einen Ausverkauf aus. Der Dax verliert innerhalb weniger Tage mehr als 2000 Punkte.
- 2. März 2023 - Trotz Rekordinflation und weltweit steigender Zinsen erobert der Dax die 16'000-Punkte-Marke zurück.
- Oktober 2023 - Nach dem Angriff der Hamas auf Israel fällt der Leitindex zeitweise auf etwa 14'800 Zähler. Anschliessend geht er auf Erholungskurs und überspringt im Dezember dank Hoffnungen auf Zinssenkungen erstmals die Marke von 17'000 Punkten.
Lockerung der Geldpolitik
- 13. März 2024 - Nach einem wochenlangen Rekordlauf knackt der Dax die Marke von 18'000 Punkten.
- 6. Juni 2024 - Die EZB vollzieht eine Kehrtwende und senkt erstmals seit fast fünf Jahren die Zinsen. Der Dax steht bei 18'652 Zählern.
- 19. September 2024 - Am Tag nach der Fed-Zinswende durchbricht der Dax die 19'000-Punkte-Marke.
- 3. Dezember 2024 - Der Dax setzt zum Jahresendspurt an und überspringt erstmals in seiner Geschichte die Marke von 20'000 Punkten.
Trump 2.0, Iran und Künstliche Intelligenz
- 20. Januar 2025 - Unmittelbar vor Vereidigung von Trump zu seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident überspringt der Dax erstmals die Schwelle von 21'000 Punkten. Treiber sind die Aussicht auf vorerst weiter sinkende Zinsen in den USA und der Euro-Zone. Auch die befürchtete Zoll-Keule bleibt zunächst aus.
- 11. Februar 2025 - Nach weniger als einem Monat knackt der Dax dank der Zins-Euphorie auch die Marke von 22'000 Punkten.
- 3. März 2025 - Nach rund drei Wochen fliegt der Dax über die nächste Tausender-Marke und lässt die 23'000-Punkte-Schwelle hinter sich. Zu den Zinsfantasien gesellt sich ein deutsches Milliardenpaket für Verteidigung und Infrastruktur.
- April 2025 - Trumps Zoll-Ankündigungen und die Furcht vor einem globalen Handelskrieg setzen den Aktienmärkten zu. Anfang April fällt der Dax zeitweise unter 20'000 Punkte.
- 20. Mai 2025 - Eine Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China sowie die Hoffnung auf einen baldigen Frieden in der Ukraine treiben den Dax erstmals über die 24'000er-Marke. Auf Jahressicht hat er bereits gut 20 Prozent zugelegt.
- 9. Oktober 2025 - Im zweiten Halbjahr drosselt der Dax das Tempo. Im Oktober schiebt sich der Dax auf einen neuen Rekord von 24'708,97 Zähler.
- 7. Januar 2026 - Der Dax nimmt im neuen Jahr erneut Fahrt auf und überwindet die 25'000-Punkte-Marke. Am Tag zuvor hatten neu entflammte Zinsfantasien in den USA auch den Dow-Jones-Index auf ein frisches Allzeithoch getrieben und die Marke von 50'000 Punkten in Reichweite gebracht.
- Februar/März 2026 - Der rasante Ölpreis-Anstieg von zeitweise mehr als 60 Prozent seit Beginn des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran Ende Februar schürt Konjunktur- und Inflationssorgen. Der Dax rutscht unter die 23'000-Punkte-Marke.
- 8. April 2026 - Die Ankündigung einer Waffenruhe im Iran-Krieg lässt den Dax um rund fünf Prozent steigen, der grösste Gewinn seit März 2022. Erstmals seit einem Monat erobert er die psychologisch wichtige 24'000er-Marke zurück.
- Mai/Juni 2026 - Anhaltende Spannungen in Nahost, Inflationssorgen und die Euphorie über künstliche Intelligenz haben Anleger im Griff. Der Dax ringt weiter um die Marke von 25'000 Punkten. Der erste Auftritt des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh treibt Spekulationen auf eine US-Zinserhöhung.
- 2. Juli 2026 - Ein Schwächeanfall am US-Jobmarkt schiebt Spekulationen auf US-Zinserhöhungen in den Hintergrund und beschert dem Dax erstmals seit Januar wieder einen frischen Rekord. Nach US-Jobdaten klettert der deutsche Leitindex um bis zu 2,5 Prozent auf 25'655,82 Zähler.
- 6. Juli 2026 - Die Wetten auf vorerst ausbleibende Zinserhöhungen in den USA lassen den Dax von Rekord zu Rekord springen und schieben ihn auf bis auf 25'900 Punkte.
- 3. August 2026 - Der Dax lässt eine wochenlange Schwächephase hinter sich. Die Aussicht auf eine neue Verhandlungsrunde der USA mit dem Iran und die Erholung im Tech-Sektor liefern den Schwung zum Sprung über die 26'000er-Marke.
(Reuters)