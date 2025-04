Warum?

Die sogenannten Magnificent-Seven-Aktien haben am Montag einen 'Drawdown' von 20 Prozent seit Begoinn 2025 erreicht. Der gesamte Aktienmarkt in den USA ist aber nur leicht im Minus. Wenn man die sehr starke Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren in Betracht zieht, ist noch nicht so viel passiert. Die Zustimmungswerte für Donald Trump sind immer höher als zu jedem Zeitpunkt seiner ersten Amtszeit. Das heisst: In der breiten Bevölkerung ist von der Unsicherheit, die wir verspüren, noch nicht so viel angekommen. Was wiederum heisst, dass aktuell für die US-Regierung noch kein unmittelbarer Druck besteht, korrigierend einzugreifen. Ich kann mir daher gut vorstellen, dass sich der Druck noch weiter aufbaut, bevor sich eine Änderung ergibt.