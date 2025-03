Der Goldpreis ist stark gestiegen. Warum?

Die Unsicherheit in den Märkten hat sicherlich eine Rolle gespielt. In Franken gerechnet, ist der Goldpreis im letzten Jahr um über 30 Prozent gestiegen. Dazu beigetragen hat, dass einige Zentralbanken, in China, der Türkei und in Kasachstan, sehr viel Gold gekauft haben, um ihre Reserven unabhängiger vom Dollar zu machen. Die Beschlagnahmung russischer Dollar-Reserven nach den Sanktionen hat viele Zentralbanken alarmiert. Gold dagegen bietet Unabhängigkeit. Ausserdem reduzieren niedrigere Zinsen die Opportunitätskosten der Goldhaltung.