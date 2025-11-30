Es fehle der Schwung, teilte der Branchenverband HDE am Sonntag in Berlin mit. In einer HDE-Umfrage berichteten 70 Prozent der Unternehmen von gesunkenen Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr. «Das Weihnachtsgeschäft startet jetzt in die heisse Phase, muss aber erst noch Fahrt aufnehmen», sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.
Der Verband hat 300 Unternehmen befragt. Über 60 Prozent der Händler berichteten demnach mit Blick auf die letzte Novemberwoche von schwachen Geschäften, zufrieden zeigte sich knapp ein Viertel. Positiv liefen die Absätze in den Bereichen Spielwaren, Uhren, Schmuck sowie Unterhaltungselektronik. Beliebt waren in der Woche vor dem ersten Advent auch Winterbekleidung und warme Schuhe, Sportbekleidung und Gutscheine.
Jedes fünfte Unternehmen rechnet laut Genth aber mit einer Belebung des Geschäfts in den kommenden Wochen. «Der weihnachtliche Endspurt entscheidet für viele Händlerinnen und Händler über den Erfolg des gesamten Geschäftsjahres.» Insgesamt erwartet der Einzelhandel für das diesjährige Weihnachtsgeschäft in den Monaten November und Dezember Erlöse in Höhe von 126,2 Milliarden Euro. Das wäre im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 1,5 Prozent.
