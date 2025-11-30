Jedes fünfte Unternehmen rechnet laut Genth aber mit einer Belebung des Geschäfts in den kommenden Wochen. «Der weihnachtliche Endspurt entscheidet für viele Händlerinnen und Händler über den Erfolg des gesamten Geschäftsjahres.» Insgesamt erwartet der Einzelhandel für das diesjährige Weihnachtsgeschäft in den Monaten November und Dezember Erlöse in Höhe von 126,2 Milliarden Euro. Das wäre im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 1,5 Prozent.