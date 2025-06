Für dieses Schmuckstück hat Adrian Meister in den vergangenen Jahren sicher mehr als ein attraktives Kaufangebot bekommen, doch es passt zu dem eingefleischten Unternehmer mit hohen Werten, dass er seine Firma inklusive Geschäftshaus nicht an ausländische Investoren verkauft, sondern an eine Schweizer Unternehmerfamilie. Kriemlers sind bereits gross im Immobiliengeschäft. In St. Gallen besitzen sie zahlreiche Wohn- und Geschäftshäuser, darunter das opulente Globus-Haus in der ehemaligen Stickereibörse. In Zürich zählen mindestens zwei grosse Liegenschaften an der Stauffacherstrasse zu ihrem Immobilienportfolio.