Nach einigen schwierigen Jahren, in denen Melinda mit habe ansehen müssen, wie die Rechte von Frauen in den USA und auf der ganzen Welt zurückgedrängt worden seien, wolle sie sich nun speziell dort engagieren, erklärte Stiftungs-Chef Mark Suzman am Montag. Die Stiftung, die sie nun verlässt, ist eine der einflussreichsten im Bereich der globalen öffentlichen Gesundheit. Seit ihrer Gründung hat sie mehr als 75 Milliarden Dollar ausgegeben, unter anderem im Kampf gegen Kinderlähmung. Von 1994 bis 2018 schenkten Bill und Melinda der Stiftung den Angaben zufolge rund 59,5 Milliarden Dollar.