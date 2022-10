Die 45-jährige Vorsitzende der Partei Brüder Italiens leistete ihren Amtseid am Samstag vor Staatspräsident Sergio Mattarella. Zu ihrer rechtsgerichteten Koalition gehören die Lega von Matteo Salvini, der Infrastruktur-Minister wird, und die Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi, der dem Kabinett nicht angehört, sondern einen Sitz im Senat erhält. Die Regierungsmitglieder müssen sich in der kommenden Woche Vertrauensabstimmungen in beiden Parlamentskammern stellen. Dem Kabinett gehören neun Vertreter der Brüder Italiens an. An die Forza und Lega gehen je fünf weitere Posten sowie fünf an Technokraten.