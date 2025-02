Bei Trumps Amtseinführung war Meloni am Montag als einzige europäische Regierungschefin in Washington dabei. Nur zwei Wochen zuvor besuchte sie Trump in seinem Luxusdomizil Mar-a-Lago in Florida. Jetzt steht sie an erster Stelle, wenn es darum geht, wen die US-Administration künftig als bevorzugten Gesprächspartner in Europa ansteuert.