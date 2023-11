«Die Angelegenheit wurde nicht gut gehandhabt», sagte Meloni am Freitag. Ihr Stab habe die Anrufer nicht ausreichend überprüft, ihr Berater Francesco Talo, habe die Verantwortung dafür übernommen. Bei dem Anruf im September hatte sich ein Komiker des Duos Wowan und Lexus als Vertreter der Afrikanischen Union ausgegeben, wie die Regierung am Mittwoch bestätigte. In dem auf Englisch geführten Gespräch beschrieb Meloni eine Kriegsmüdigkeit der Staatengemeinschaft bezüglich des Ukraine-Kriegs und klagte über mangelnde Hilfe der europäischen Partner bei der Bewältigung der Flüchtlingssituation.