Unicredit ​hatte sich mit einem Aktien-Tauschangebot überraschend 48 ‌Prozent der Anteile an der Frankfurter Bank gesichert - obwohl deren Vorstand ​erbitterten ​Widerstand geleistet ⁠hatte. Zuletzt hatte Commerzbank-Chefin ​Bettina Orlopp ⁠aber signalisiert, sich mit dem ‌Grossaktionär arrangieren zu wollen.