«Ich hoffe, dass es einen positiven Dialog zwischen der Bank und den deutschen Behörden geben wird», sagte Giorgia Meloni am Freitag der Wirtschaftszeitung «Milano Finanza». Zugleich pochte sie darauf, dass Unicredit ihre italienischen Wurzeln behalten müsse.
Unicredit hatte sich mit einem Aktien-Tauschangebot überraschend 48 Prozent der Anteile an der Frankfurter Bank gesichert - obwohl deren Vorstand erbitterten Widerstand geleistet hatte. Zuletzt hatte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp aber signalisiert, sich mit dem Grossaktionär arrangieren zu wollen.
(Reuters)