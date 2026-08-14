«Ich ‌hoffe, dass ​es einen positiven Dialog zwischen der Bank und den deutschen Behörden geben wird», sagte Giorgia Meloni am ‌Freitag der Wirtschaftszeitung «Milano Finanza». Zugleich pochte sie darauf, dass ​Unicredit ihre italienischen Wurzeln behalten ​müsse.

Unicredit ​hatte sich mit einem Aktien-Tauschangebot überraschend 48 ‌Prozent der Anteile an der Frankfurter Bank gesichert - obwohl deren Vorstand ​erbitterten ​Widerstand geleistet ⁠hatte. Zuletzt hatte Commerzbank-Chefin ​Bettina Orlopp ⁠aber signalisiert, sich mit dem ‌Grossaktionär arrangieren zu wollen.

(Reuters)