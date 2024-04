«Wir wollen in Europa machen, was wir auch in Italien gemacht haben», sagte Giorgia Meloni in der Adria-Stadt Pescara vor jubelnden Anhängern ihrer Partei. Es gehe darum, rechtsgerichtete Kräfte zusammenzubringen und die Linke in die Opposition zu schicken. Die Wurzeln ihrer Partei - Brüder Italiens - reichen zurück in die Bewegung des faschistischen Diktators Benito Mussolini, der Italien rund zwei Jahrzehnte regierte. Melonis Partei hatte noch in der Opposition einen Austritt aus der Euro-Zone gefordert und damit Bedenken in Europa ausgelöst. Seit ihrer Amtsübernahme verfolgte sie aber einen weitgehend pro-europäischen Kurs.