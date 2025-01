Sie habe nie mit dem Tech-Milliardär und Trump-Berater über die Nutzung der Starlink-Satelliten für den italienischen Staat gesprochen, betonte die Regierungschefin am Donnerstag in Rom. Italien will ein abhörsicheres und stabiles Kommunikationssystem für Regierung und Militär beschaffen und prüft deswegen die Nutzung des weltraumgestützten Telekommunikationssystems Starlink von SpaceX.