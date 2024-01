Sie sei zuversichtlich, dass man sich in diesem Jahr wieder niedrigere Zinsen vorstellen könne, sagte sie am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Das würde Meloni zufolge Ressourcen freisetzen, die derzeit für die italienischen Schulden gezahlt werden. Italien hat in der Euro-Zone nach Griechenland den höchsten Schuldenberg gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) angehäuft. Die EU-Kommission war zuletzt davon ausgegangen, dass dieser Schuldenberg 2024 die Marke von 140 Prozent des BIP übersteigen und 2025 noch etwas weiter anwachsen wird.