Führungsrolle bei den Rechten?

Diese Brückenfunktion einzunehmen, wird aber nicht einfach sein. In Rom ist es Meloni zwar gelungen, in ihrer Regierungskoalition verschiedene Strömungen der facettenreichen italienischen Rechten zu vereinen. Im EU-Parlament wird dies dagegen schwierig sein. Die konservative EVP-Parteienfamilie, zu der CDU und CSU gehören, hat sanfte Avancen der Meloni-Partei für eine Aufnahme frühzeitig abgebügelt. Also bleibt die Rechtsaussen-Partei im Klub mit Rechtsausleger wie den Wahren Finnen, der nationalkonservativen PiS-Partei in Polen oder den Schwedendemokraten in der sogenannten EKR-Fraktion organisiert.