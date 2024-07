Die Musik am Kryptomarkt spielte in den letzten Monaten allerdings bei den sogenannten «Meme-Coins». Seit Jahresbeginn ist ein richtiger Hype entstanden. Der Meme-Coin «Brett» legte zum Beispiel um den Faktor vier zu, «Coq Inu» um den Faktor fünf oder «Ponke» um den Faktor zehn. Einen der grössten Kurssteigerungen legte der Meme-Coin «DJT» von Donald Trump hin. Dieser stieg in der Spitze von 0,2 auf 2,6 US-Cents - das entspricht einem Multiplikator von dreizehn.