Lediglich 20 Prozent der Befragten aus einkommensschwachen Familien gaben in der Umfrage an, am Arbeitsplatz sie selbst sein zu können. Das Zugehörigkeitsgefühl ändere sich auch nicht mit höherrangigen Jobs. Insgesamt erleben Personen, die in finanziell schwierigeren Verhältnissen aufgewachsen sind, in Unternehmen weniger Unterstützung und werden in ihrer Selbsteinschätzung auch seltener gefördert.