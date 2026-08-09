Geringes Vertrauen in Sicherheit des Vorsorgesystems

Die ungelösten Fragen der künftigen Finanzierung der AHV-Renten schlagen sich in der Umfrage in einem sehr geringen Vertrauen in die erste Säule nieder: Fast drei von vier Befragten glauben nicht, dass die AHV-Renten in 20 Jahren gleich sicher sind wie heute. Das Vertrauen ist gegenüber der letztjährigen Umfrage nochmals merklich gesunken. Die grosse Mehrheit sieht auch die Zukunft der Pensionskassenrenten negativ. Hier ist das Vertrauen im Vorjahresvergleich aber gestiegen. «Das dürfte auch damit zu tun haben, dass die Pensionskassen dank der Senkung der Umwandlungssätze im überobligatorischen Bereich sehr stabil dastehen», sagt Flubacher. Doch: «Die Altersvorsorge steht im Sorgenbarometer der Bevölkerung jeweils weit oben.»