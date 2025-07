In der Volksrepublik verkaufte Mercedes fast ein Fünftel weniger Autos. Auch in den USA ging der Absatz des Konzerns vor dem Hintergrund der US-Einfuhrzölle zurück. Allerdings berichtete das Unternehmen von einer soliden Kundennachfrage in den USA und steigenden Auslieferungszahlen an die Endkunden. Die Kennzahl Absatz misst den Verkauf von Autos des Konzerns an die Händler.