Kooperation mit Nvidia bei Chips für autonomes Fahren

Fortschritte kündigte Mercedes-Benz beim Thema Autonomes Fahren an. Die Stuttgarter bieten derzeit autonome Fahrfunktionen des Level 3 - bei dem der Fahrer die Hände vom Steuer nehmen darf, aber im Notfall jederzeit einschreiten können muss - in eng umgrenzten Situationen an. Bislang haben die Stuttgarter die nötigen Zulassungen in Deutschland und in Nevada erhalten.