«Die neue S-Klasse ‌ist mehr als nur ein Flaggschiff, sie verkörpert die Essenz der Marke: Pioniergeist, ⁠technische Exzellenz und Handwerkskunst», erklärte das Unternehmen, das in diesem Jahr den 140. Jahrestag ‌der Erfindung des Autos durch den Gründervater Carl Benz feiert. Mercedes-Benz stelle damit seine Technologieführerschaft unter Beweis. Das sieht Stefan Reindl, Chef des Instituts für Automobilwirtschaft an ‍der Hochschule Geislingen-Nürtingen, etwas anders. Er hält es für keine gute Entscheidung, dass Mercedes-Benz in seinem Parademodell nicht das automatisierte Fahren in der bisher höchsten erlaubten Stufe in Serie bringt. «Es wäre ein deutliches Signal gewesen im Hinblick auf die ​globalen Wettbewerber, die mittlerweile wesentlich schneller im Markt entwickeln», sagte Reindl der Nachrichtenagentur Reuters.