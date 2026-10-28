Arbeitskosten sollen sinken

Konsequenzen ​aus der Krise sind auch weitere Kostensenkungen - vor allem in Deutschland, wie Källenius ⁠betonte. Dazu werde weiter Personal über das Abfindungsprogramm abgebaut, das im Dezember neu aufgelegt wird. «Es ist ein attraktives, ​sozial faires Programm», sagte Finanzchef Wilhelm. «Wir gehen ⁠von einer hohen Zuspruchsquote aus.» Im Juni hatte der Vorstand zudem angekündigt, die Produktivität der Belegschaft steigern zu wollen. «Deutschland muss einen grossen Sprung nach vorne machen, um seine industrielle Präsenz ‌und seine Arbeitsplätze zu sichern», sagte Källenius. Das gelte für das gesamte Land wie für das Stuttgarter Unternehmen. Gespräche mit dem Betriebsrat liefen darüber weiter. Mercedes beschäftige zwei von drei Mitarbeitenden hierzulande und investiere viel, erziele aber nur 15 Prozent seines Absatzes am Heimatmarkt.