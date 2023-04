Dass sich unter den meistverkauften Elektroautos in China kein deutsches Modell befinde, sei für Mercedes-Benz kein Problem. "Deutlich über 90 Prozent des Absatzes wird mit E-Autos erzielt, die weniger als 53.000 Euro kosten", sagte Källenius. "In dem Segment treten wir ja gar nicht an. An dem Preiskrieg im Volumen-Markt wollen wir uns auch nicht beteiligen."