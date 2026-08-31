Innerhalb des neu aufgelegten Programms sollen bis zu 58 Millionen Mercedes-Aktien für bis zu eine Milliarde Euro gekauft werden. Die zurückgekauften Anteile sollen eingezogen werden, wie der im Dax notierte Konzern am Montag in Stuttgart mitteilte. Mit diesem Schritt steigt der Gewinn der verbleibenden Aktien und damit in der Theorie auch der Kurs. Aktienrückkäufe gelten daher als kursstützend. Sie werden von Unternehmen gerne genutzt, um einen Teil der Gewinne an Aktionäre weiterzugeben. Anders als eine Dividende wirkt sich der Schritt aber indirekt aus.