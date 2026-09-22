Nach einem Bericht ⁠des «Handelsblatt» verlangt das Unternehmen vom Betriebsrat, die 35-Stunden-Woche abzuschaffen und ​die Arbeitszeit auf 38 ⁠Wochenstunden zu erhöhen. Das ist allerdings im Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie verankert. Die IG ‌Metall lehnt eine Abschaffung der 35-Stunden-Woche ab, wie zum Auftakt der bevorstehenden Tarifrunde betont wurde. Die vor drei Jahrzehnten mit Streiks und Zugeständnissen errungene ‌Arbeitszeitverkürzung hat grosse Symbolkraft für die Gewerkschaft. Die Krise der Autoindustrie müsse ​durch neue Produkte und politischen Schutz vor Billigkonkurrenz aus China bekämpft werden, hatte IG-Metall-Chefin Christiane Benner erst am Montag bei einem bundesweiten Aktionstag gegen Jobabbau in der Autoindustrie erklärt.