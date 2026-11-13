«Wir alle wollen ​Werksschliessungen um jeden Preis vermeiden. Diese Option müssen wir nun aber leider konkreter weiterverfolgen», sagte Seeger. Insgesamt betreibt Mercedes ein Dutzend Produktionsstandorte in Deutschland. Der Vorstand fordert wegen des Gewinneinbruchs im Pkw-Geschäft, dass die Beschäftigten ohne Lohnausgleich länger arbeiten sollen. Im Gespräch waren 40 statt 35 Stunden. Für Betriebsrat und IG Metall ist das eine rote Linie, da die 35-Stunden-Woche eine zentrale Errungenschaft für die Gewerkschaft ist. Die Bedingungen, unter denen die Arbeitszeitverkürzung damals vereinbart ‌worden sei, gebe es nicht mehr, argumentierte Seeger. Durch mehr Arbeitsstunden könne die Produktivität rasch steigen, ohne in Entgelte der Mitarbeitenden einzugreifen.Allerdings will das Management auch an Sonderzahlungen, freiwillige Leistungen wie Ergebnisbeteiligung sowie tarifliche Bausteine wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld heran. Der Betriebsrat war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.