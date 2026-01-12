Im Hauptgeschäft mit Pkw verzeichnete die Premiummarke aus ​Stuttgart mit insgesamt 1,8 ‌Millionen Fahrzeugen einen Rückgang um ‌neun Prozent, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die höchsten Einbussen erlitten die Schwaben mit einem Minus von 19 Prozent in China, ⁠wo sie durch günstigere heimische Anbieter bei Elektroautos und sinkender Nachfrage nach Autos mit Verbrennungsmotor unter Druck ​stehen.